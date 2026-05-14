Daniel, jefe de cocina del 'Yami y Jani', reconoce su error a Chicote: "El que ha hecho eso es un asesino y se llama Daniel"

"Aquí había más (comida) y ahora hay menos, ¿qué quiere decir?, que quien ha cogido el producto de aquí...", afirma Alberto Chicote en el restaurante Yami y Jani, donde el jefe de cocina se echa la culpa: "Es un asesino y se llama Daniel".

Tras visitar a escondidas el lugar durante la noche y comprobar la suciedad y el mal estado de la comida, Alberto Chicote interrumpe el servicio del día siguiente para abroncar a los trabajadores y, especialmente, al dueño. "Como podéis imaginar, ya me conozco lo que tenéis, lo que no y en las condiciones que está y en las que no", explica muy enfadado Chicote, que manda a la cocina tanto a Yami, el dueño', como al jefe de cocina y al cocinero.

El presentador de Servicio Secreto no da crédito al ver cómo un tupper con comida en mal estado que había visto la noche anterior tiene menos cantidad: "Aquí había más y ahora hay menos, ¿qué quiere decir?, que quien ha cogido el producto de aquí...". "Es un asesino y se llama Daniel", afirma el jefe de cocina, que reconoce haber sido el culpable de servir esa comida en mal estado.

Tras el tenso encuentro con Chicote, del que Daniel se confiesa ser muy fan, el jefe de cocina del Yami y Jani cuenta a cámara el mal rato que ha pasado: "Me ha dejado con las bragas abajo, me ha matado".

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