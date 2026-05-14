Chicote, contundente al parar el servicio del 'Yami y Jani': "Todo está ultra contaminado y os importa una mierda"

Alberto Chicote irrumpe por sorpresa en 'Yami y Jani' tras comprobar graves fallos de higiene y manipulación de alimentos. La situación alcanza tal nivel que el chef toma una decisión drástica: pedir a los clientes que abandonen el local.

Chopitos "que huelen mal", boquerones "a punto de intoxicar a alguien" y una morcilla de Burgos "que parece de Mordor".Alberto Chicote pone fin al cúmulo de irregularidades que lleva observando y entra sin previo aviso en el restaurante 'Yami & Jani' para detener el servicio.

La reacción del equipo es inmediata. "Se me cayó la cara, ¿dónde meto la cabeza?", se pregunta Jani, socio y marido de Yami, al ver al chef aparecer por sorpresa. El propietario tampoco oculta su impacto: "Me cago en los pantalones", expresa al verle entrar en la cocina dispuesto a frenar lo que estaban sirviendo. "Soy tan fan de Chicote que me ha dado mucha alegría y mucha pena, por encontrarme en esta cocina que es un desastre total", reconoce el jefe de cocina, visiblemente afectado.

"Parad el servicio, no cocinéis más", ordena con firmeza el chef, que además pide a los comensales que abandonen el local por seguridad. Chicote no puede permitir que los clientes corran riesgos, por lo que reúne al equipo para hablar seriamente sobre lo ocurrido: "Llevo viendo todo lo que estáis haciendo y es una vergüenza. Todo eso está ultra contaminado y no os importa un pimiento", les recrimina.

El chef también señala directamente la actitud del propietario: "Has cogido una morcilla en la mano que no podía tener más mierda y has tenido que preguntar si la dabais o no", sentencia, dejando claro el nivel de gravedad de lo que ha presenciado.

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