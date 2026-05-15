El antes y el después del 'Yami y Jani' tras la reforma de Chicote en Servicio Secreto: "Adiós, cara de mierda, ahora es 'cara eufórica'"

Alberto Chicote enseña la espectacular reforma que el equipo de Servicio Secreto ha hecho al restaurant 'Yami y Jani', donde ya no hay "toques andaluces" sino que todo es el Caribe. "Estoy como en la luna", confiesa emocionado el dueño.

Tras conocer el desastre que es un servicio en el restaurante 'Yami y Jani', la suciedad del local y las malas condiciones de la comida, Alberto Chicote decide hacer una reforma en profundidad al local con el equipo de Servicio Secreto. "No sé si estaré yo más nervioso", reconoce el exitoso chef, que destaca que el local "se ve mucho mejor desde fuera": "Ya no hay toques andaluces, es todo Caribe".

Alberto Chicote enseña la espectacular reforma que el equipo de Servicio Secreto ha hecho al restaurant 'Yami y Jani', donde ya no hay "toques andaluces" sino que todo es el caribe. "Estoy como en la luna", confiesa emocionado el dueño. "Qué cosa más linda", destaca Yami nada más ver la reforma de su restaurante en este vídeo, donde termina llorando de la emoción. Además, Alberto Chicote explica que ha dejado "un pequeño escenario para que cante o toque la guitarra".

Además, Yami ve junto al resto del equipo el "rincón de fotos" que ha puesto el equipo de Servicio Secreto donde hay un poco de la historia de los dueños del restaurante y Chicote explica que todo es nuevo: "Las vajillas, la cristalería, las sillas, mesas...". "Joder, Yami, qué emocionado", afirma sorprendido el chef al ver cómo el dueño del local se emociona con la reforma.

"No sabéis lo que me alegra de que os haya gustado", destaca Alberto Chicote a los dueños y trabajadores del 'Yami y Jani' tras mostrarles la reforma y la nueva carta. "Adiós a la cara de mierda. ahora es una cara eufórica", resalta Yami.

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