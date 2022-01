Dani Mateo no quiso desaprovechar la oportunidad el informativo más loco de Sé lo que hicisteis, '¿Qué está pasando?', para anunciar la despedida de su compañero Ángel Martín: "Despiadado presentador abandona la televisión y deja tirado a su atractivo compañero Dani Mateo. Cientos de fans le han rogado que no se vaya, lo mismo han hecho sus compañeros. Uno de los cuales incluso le ha ofrecido su cuerpo desnudo varias veces. No vamos a desvelar su identidad", explicaba.

A pesar de haberse atado el uno al otro con unas esposas, Patricia Conde consigue romperlas y lleva al presentador al centro del plató donde le anima a despedirse del público en su último programa. Ni siquiera valió que Dani Mateo se agarrase de sus tobillos para evitar su salida del programa. Tras un sentido abrazo de Patricia Conde, Ángel Martín se dirige a cámara para sus últimas palabras en SLQH, un momentazo de la televisión que todos los seguidores aún recuerdan.

El reencuentro donde sí estuvo Ángel Martín

Tras nueve años desde la última emisión, Zapeando consiguió por primera vez lo que parecía imposible: Patricia Conde, Berta Collado, Ángel Martín, Miki Nadal, Cristina Pedroche y Dani Mateo hacen una videollamada en directo. Lo recordamos en este vídeo.