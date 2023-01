El exministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana se enfrenta a las preguntas de Gonzo en el Salvados que se emitirá el domingo en laSexta.

Eduardo Zaplana fue detenido en el marco de la 'operación Erial' a la salida de su domicilio en Valencia en 2018 -algo de lo que, asegura el propio expolítico en esta entrevista, ya le habían avisado- por un presunto delito de blanqueo de capitales y desvío de fondos y malversación de caudales.

"No me lo esperaba para nada", afirma. "No daba crédito". "¿Quién le avisó?, le pregunta el periodista. "No se lo voy a decir", responde el exministro, quien sí desvela que alguien le dio esta información "un par de meses" antes de la detención.

Zaplana responde a todas las preguntas de Gonzo en el próximo Salvados.