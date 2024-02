"Cuando yo conocí a Víctor, la primera vez que nos vimos, vi a los dos juntos porque estaban haciendo una gira solo por Galicia y entonces una actriz de la compañía que conocía a Víctor me dijo que me los iba a presentar. Y entonces les conocí a los dos", ha explicado en una entrevista para Lo de Évole.

Ana Belén ha recordado cómo Víctor le dio un beso mientras que Julio la besó la mano. "En ese momento dije uy...", ha confesado en referencia a su atracción ante el que ahora es su marido: "De hecho le dije 'después del concierto que tenéis hoy qué vais a hacer' y nos vimos al acabar la función en una disco de La Coruña. No me hizo ni caso. A mí me costó, me lo pelée", ha bromeado.