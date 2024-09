Gonzo indaga en la historia de la desaparición de Mari Carmen Fernández Vázquez, la tripulante del barco oceanográfico García del Cid que denunció una situación de acoso y agresión sexual por parte de un compañero.

Para ello, el periodista llama a un miembro de la tripulación de dicho barco, que niega que pueda hablar con Gonzo. "Las historias que te hayan contado son confusas y falsas", denuncia el hombre, que no tarda en cortar la llamada telefónica, no sin antes decir a Gonzo que está "cogiendo una vía rara".

"Por las historias que me han contado y he podido saber, que he podido contrastar personalmente, te implican y creo que deberías hablar", contesta Gonzo, que le pregunta por qué Mari Carmen consideraba que "no podía confiar" en esta persona para denunciar estos episodios de acoso.