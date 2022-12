Tita Cervera ha recordado en Salvados con Jordi Évole que ganó Miss Cataluña y después Miss España: "Fui la primera miss España que hubo". Después, según ha dicho, fue tercera en el certamen de Miss Mundo y tercera también en Miss Belleza Internacional.

De aquella época, de la que no quiere recordar los años exactos, cuenta que José María Pemán escribió lo que tenía que decir en el concurso de Miss Mundo en Estados Unidos.

Preguntada por si se sentía entonces "una mujer objeto", Tita Cervera lo ha descartado: "No, qué va. Al contrario, yo quería estar guapa, me hacía ilusión y ganar fue de las cosas más bonitas que me han ocurrido". Además, la baronesa ha explicado que "para ser Miss España tenías que hablar idiomas" y que ella tenía francés, inglés italiano, español y catalán.

Finalmente, Carmen Thyssen ha concluido el tema con una particular reflexión: "Las mujeres siempre somos mujeres, la que quiera que lo use y la que no, que no lo use. Hay libertad para que cada mujer haga lo que tenga que hacer".

