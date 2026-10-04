Teresa Rodríguez, a Rufián: "Las habas están contadas y los múltiples intentos de unidad de la izquierda no responden a las necesidades que hay"

Después de que Salvados analizara la semana pasada con Gabriel Rufián los intentos de unir a las izquierdas, Teresa Rodríguez aborda desde Cádiz la propuesta y la compara con su experiencia en Podemos y Adelante Andalucía.

El nuevo escenario de movilización por la vivienda sirve como punto de partida para hablar también de la situación actual de la izquierda a Teresa Rodríguez en Salvados. Gonzo pone sobre la mesa las propuestas de unidad que había planteado Rufián en el anterior programa y Rodríguez responde desde su experiencia política.

Su posición parte de una idea: no cree que sumar automáticamente las diferentes organizaciones vaya a solucionar los problemas de la izquierda. "Las habas están contadas y los múltiples intentos de unidad de la izquierda no responden a las necesidades que hay", sostiene.

También cree que si la extrema derecha no está gobernando en España no es porque todo el mundo haya ido en la misma organización, sino que es porque cada uno ha respondido a las necesidades de su electorado.

Además, lanza una advertencia: "Miremos con el rabillo del ojo estos discursos de 'si entra a gobernar la extrema derecha -en coalición como entraría con el PP- se acaba todo y sería el acabose' y seguir haciendo chantaje a la gente con ese tema". A ella le parece que así se la da "alas a la extrema derecha para que cuando llegue lo haga con una mayoría suficiente como para hacer todas las barbaridades que se les pase por la cabeza".

Gonzo le pide claridad sobre su opinión y ella se pronuncia con rotundidad. No cree que las izquierdas tengan que ir unidas a las próximas generales. "Además, es que creo que no va a funcionar". Considera que, por ejemplo, hay muchos votantes de Adelante Andalucía que no votarían a esa coalición de izquierdas y que es algo que puede pasar también en Galicia, Cataluña y País Vasco. "Nosotros hemos sido capaces en Andalucía de obtener ocho diputados de dos que teníamos sin quitarle ni un solo escaño a IU y Podemos", asegura.

También cree que el objetivo de evitar un Gobierno de Feijóo y Abascal no es suficiente para justificar una gran coalición electoral. La propuesta de Rufián, eso sí, la considera "bienintencionada".

Pero mantiene sus dudas sobre el resultado. "Estoy convencida de que la intención es buena, pero pasan dos cosas: una, yo creo que no vamos a recoger más votos por ir juntos; y dos: creo que esos grandes frentes populares acaban diluidos con el PSOE".

Rodríguez recuerda además que la política no puede reducirse a sumar escaños. "No es aritmética, es geometría. Lo siento, es más complicada", afirma.

También anuncia que Adelante Andalucía no irá en ninguna lista conjunta.

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