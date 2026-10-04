Teresa Rodríguez cuenta su experiencia en el centro concertado al que le obligaron a ir para tratar el cáncer de mama: "Me dijeron que no era nada"

Teresa Rodríguez recuerda en Salvados el momento en que un médico de un centro concertado restó importancia al bulto que tenía y contrasta aquella experiencia con la atención recibida posteriormente también en la sanidad pública.

Antes de ser atendida en la Unidad de Patologías Mamarias del Hospital Universitario Puerta del Mar, Teresa Rodríguez tuvo que pasar por un centro concertado. Y allí, asegura en Salvados, recibió una valoración que le generó una enorme inquietud.

"Fue todo muy bien a partir de que recalé en la pública", cuenta la coportavoz de Adelante Andalucía. Hasta entonces, explica, la habían obligado a acudir a un centro concertado de Cádiz. "Allí mi experiencia no fue buena", insiste.

El momento que más recuerda se produjo cuando el cirujano que la atendió examinó el bulto que se había detectado. "Me tocó el bulto y me dijo: 'esto no es nada'", relata Rodríguez.

La afirmación le sorprendió especialmente porque su médica de cabecera ya se había mostrado preocupado por aquel bulto. "Eso es que no tienen ni idea", fue la respuesta que recibió del médico cuando expresó sus dudas.

Durante todo aquel fin de semana, explica, se quedó con la sensación de que no tenía nada cuando finalmente sí tenía un cáncer. La experiencia le generó una sensación de inquietud que desapareció cuando llegó a la sanidad pública.

Rodríguez cuenta además que reparó en un cartel situado en la puerta del centro en el que aparecían los nombres de los médicos junto a los de distintas aseguradoras. "Me pareció sospechoso", reconoce, aunque insiste en que su crítica no parte de un prejuicio político, sino de lo que ella misma vivió como paciente.

Su caso le sirve para ampliar la denuncia sobre la creciente presencia de empresas concertadas en distintos procesos sanitarios. Habla de los cribados de cáncer de mama y de una cadena de atención que considera excesivamente fragmentada entre empresas y centros públicos.

"Esa cadena de seguimiento de la enfermedad está tan troceada y privatizada que es difícil controlar todo el proceso", afirma. Una experiencia que, asegura, confirmó problemas que Adelante Andalucía ya había denunciado antes de que ella misma los viviera como paciente.

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