Samuel Chamizo, militante socialista de 30 años, reconoce en Salvados que casi preferiría que Puigdemont "mande todo al carajo y se vuelva a votar". "Y veremos, y a mí me va a doler bastante, cómo la ciudadanía española va a votar al PP, a la derecha, porque la izquierda no hemos cumplido con la perspectiva que nos demandaba la sociedad española. Al fin y al cabo, esta legislatura ha sido un constante tira y afloja. Los telediarios siempre abrían sus noticias con ERC, Junts, el tema catalán o el tema vasco", expresa el socialista extremeño.

"¿Pero ha sido bueno para tus abuelos la mejora de las pensiones?", le pregunta entonces Oriol Junqueras, a lo que el joven le responde que "por desgracia" no tiene abuelos. "Es verdad que los abuelos de mis amigos o madres de compañeros de trabajo han aumentado sus pensiones, pero al fin y al cabo, esas pensiones van a repercutir a un nieto que esté cuidando porque sus padres, aunque estén trabajando, no pueden cuidar de ese nieto. Es una pena", manifiesta entonces Chamizo, quien destaca que "los salarios no llegan", y que él, en su caso, no puede permitirse "el lujo" de tener un hijo con 30 años.

En este sentido, el socialista reconoce que le "duele decirlo", a lo que el presidente de ERC le responde destacando que "los salarios, con el Gobierno del PP no solo no subieron, sino que claramente bajaron". Puedes ver el debate entre Samuel Chamizo y Oriol Junqueras en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.