"Somos falsos autónomos": Lola Fernández Ochoa denuncia la situación de los deportistas en la Seguridad Social incluso en la actualidad

La exesquiadora advierte en Salvados de que los deportistas actuales siguen sin tener garantizada una cotización por su trabajo y que muchos deben asumir por su cuenta sus cuotas.

Lola Fernández Ochoa, exesquiadora olímpica y hermana de la también esquiadora Blanca Fernández Ochoa (que se suicidó en 2019), explica en Salvados que los problemas de cotización de los deportistas de élite no pertenecen únicamente al pasado. Aunque el programa recoge las dificultades que afrontan quienes compitieron hace décadas -como Almudena Cid y Fernando Romay, comprometidos con esta lucha y también presentes en la conversación-, la exdeportista advierte de que el modelo sigue sin resolver la situación de quienes continúan compitiendo en la actualidad.

🡆 José María García: "Hace unos meses, Blanca Fernández Ochoa fue a la Federación a pedir trabajo porque estaba en una situación terrible"

"Gonzo, el problema de esto es que sigue igual", le recalca al periodista, conductor del programa de laSexta. Fernández Ochoa señala que, aunque los deportistas de su generación ya tienen una edad, el problema continúa afectando a los atletas actuales. "El deportista de hoy en día sigue igual, el modelo sigue igual, la Ley del Deporte no ha cambiado", insiste.

La exesquiadora explica que ahora se permite que los deportistas se den de alta como autónomos, pero eso no significa que exista una cotización por parte de las federaciones. "El deportista trabaja, ejerce su profesión y nadie cotiza por él", señala. Su conclusión es, cuanto menos, inquietante: "Digamos que somos falsos autónomos".

Para explicar las consecuencias, Fernández Ochoa pone el ejemplo de una deportista de su familia: la hija de su hermana Blanca, que juega en la selección española de rugby y recibe una beca básica. La exolímpica explica que, aunque se trate de una ayuda económica, la deportista debe adelantar casi 4.000 euros al año para pagar la Seguridad Social.

A eso se suman otros gastos que también tiene que asumir. "Se tiene que pagar el psicólogo, si lo necesita, tiene que pagarse la gasolina, el comer... esas cosas", explica. "Entonces es que no te da", resume. "Estás hablando de trabajadores muy precarios", sentencia.

Fernández Ochoa también denuncia la diferencia entre los deportistas y el resto de trabajadores de las federaciones, que están todos dados de alta. "Es que somos el payaso del circo", lamenta. "Una federación elige al deportista que va a ser del equipo nacional, te dice a qué concentraciones vas a ir, te dice a qué competiciones vas a ir, te dice absolutamente todo, pero luego descarta el tema de darte de alta como empleador", argumenta.

Fernández Ochoa no responsabiliza directamente a las federaciones, pero sí señala que la culpa es del "sistema". Por eso reclama cambios normativos y apela a los responsables políticos: "Hay que cambiar la Ley del deporte".

Lola, que participa junto a Almudena y Romay en la reivindicación de una cotización justa, explica también que muchos atletas se encuentran sin oportunidades laborales cuando abandonan la competición y tienen que empezar una vida profesional fuera del deporte. "Os puedo asegurar que desde la Fundación Blanca (que nació tras la muerte de su hermana) las llamadas que tenemos a diario son dramáticas", afirma. Y de gente "con y sin medallas". "Tú te retiras a los 37 años y tu compañero de facultad lleva 15 años trabajando y ya nadie te da oportunidades", sentencia.

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