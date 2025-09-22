Los soldados fugados en 1994 recuerdan a 'El Geyperman', el alférez "mentalmente sobrepasado" que les torturaba: "Yo le tenía miedo"

En 1994, 18 soldados que hacían la mili en la COE de Palma de Mallorca se fugaron del cuartel para denunciar públicamente y por televisión los malos tratos a los que eran sometidos por sus superiores. El peor para ellos era el alférez. Así lo recuerdan hoy en Salvados 31 años después.

El entrenamiento que los chavales de 18 y 19 años recibían en la COE (Compañía de Operaciones Especiales) era física y psicológicamente mucho más exigente que el de aquellos reclutas rasos (los conocidos como 'pistolos') que tenían otro destino en la mili. Burgas, Torres, Membrilla, Matamalas y Gimeno, los cinco soldados que protagonizaron la gran fuga de la mili que sacudió los cimientos de España y que dan su testimonios en el tercer programa de la nueva temporada de Salvados, eligieron -por un motivo y otro, siendo conscientes de ello o no- ser 'boinas verdes'.

Eso es algo que asumen con naturalidad cuando Gonzo, el director del programa y su entrevistador, les refiere que la extrema dureza del servicio militar que habían escogido era de sobra conocida por los jóvenes de la época. "De eso no nos quejábamos", recalcan varios de ellos. Pero en las primeras maniobras ya sí que intuyeron el horror que llegarían a vivir en el cuartel del General Asensio de Palma de Mallorca.

La tuberculosis de Membrilla

"El problema de todo esto era tener un fallo, equivocarte, cansarte, no llegar. Algo que hiciese ver que eras más débil o que no podías estar a la altura. Entonces ahí, sí que podía haber un castigo. Ahí se cruzaba la línea entre dureza y maltrato", reflexiona Membrilla, el soldado que, en palabras de sus compañeros, "más recibió" en aquella promoción.

Membrilla se asfixiaba, tosía sangre y se notaba cansado y por ello, los altos mandos se cebaban con él. Aunque sabía que algo iba mal, entonces desconocía por completo que tenía una tuberculosis tan avanzada que ya le había provocado dos agujeros en el pulmón. A pesar de ello, tal y como le aplaude Gonzo, consiguió superar la dura prueba de la boina verde y licenciarse.

El alférez y los tres cabos primero

"Uno puede recriminar sin violencia a la persona que no está cumpliendo el ejercicio y otra ya es cuando ves que se está abocando la rabia o la frustración personal de uno hacia una persona buscando cualquier excusa", concluye Burgas. Algo aún más llamativo es que, tal y como recuerda Gimeno, los cabos profesionales solo tenían entre 20 o 25 años. "Había momentos en el que sí se pasaban mucho: te daban patadas, te pisaban la cabeza en un charco y cosas así", relata Gimeno, que recuerda como si fuera ayer que cuando les mandaban poner 'cuerpo a tierra' buscaban un charco sobre el que tirarse para contentar a los superiores.

Quienes peor se comportaban con los reclutas, saca a la luz Torres, era el alférez y otros tres cabos primero. "No eran de fiar", asegura. "Nos dimos cuenta de que se les iba la mano con facilidad", añade. Matamalas coincide en señalar al alférez y su "cara de odio". "Te miraba como si fueras una mierda. Los cabos primero le seguían el rollo", rememora.

Es Gimeno quien recuerda el mote del hombre de sus pesadillas: "El Geyperman". "No sudaba. Se tiraba horas corriendo y no sudaba", cuenta. Él y sus compañeros no dudan en señalar que "físicamente era un portento". "Pero mentalmente estaba sobrepasado", señala Torres. Era al que más miedo se le tenía allí. "Yo le tenía miedo y he de decir que, personalmente, no me puso la mano encima nunca. Procuraba alejarme de dónde estaba", reconoce Matamalas.

Según Torres, era un hombre "frío, calculador y capaz de...". "Yo no podía correr porque me ahogaba. No podía. El hecho de no poder correr me conllevaba que me cogía de la nuca, me tiraba, me daba collejas...", cuenta Membrillo.

