La baronesa Thyssen tiene pasaporte suizo y su residencia en Andorra, sin embargo el gobierno le permite estar en España más tiempo que a cualquier otra persona que tenga residencia fuera.

Sobre esto, Carmen Cervera ha dicho que esto es así por sus cargos vitalicios en los museos Thyssen de Madrid y Málaga: "Me tengo que ocupar de los museos, de las aperturas, me hacen venir y cuando vengo, esos días no cuentan".

Además, añade que su colección "da a ganar a Madrid entre ocho y nueve millones anuales". Además, subraya el impulso que ha supuesto para la ciudad de Málaga el museo abierto allí: "Está un barrio que antes estaba vacío, no había tiendas y ahora hay 250 edificaciones, incluido un hotel y todo es gracias al museo Carmen Thyssen".

Sobre las negociaciones para renovar los contratos de la colección Thyssen, la baronesa apunta que están "en trámites con el Gobierno".

Finalmente, Tita Cervera reconoce que tiene ofertas para llevarse sus cuadros a Rusia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos.

Tita Cervera confiesa que sigue teniendo problemas de liquidez: "No estoy como el tío Gilito"

La baronesa Thyssen se sincera con Jordi Évole y, como se ve en el vídeo, reconoce que ha recibido ofertas para vender el cuadro 'Mata Mua' de Gauguin y que podría deshacerse de él.

Así habla Tita Cervera de sus problemas con Hacienda y los de su hijo

La baronesa Thyssen reconoce a Jordi Évole en Salvados sus problemas con Hacienda: "A todos nos ocurren cosas".

Tita Cervera pone cifra a su colección de arte: "Mil y pico millones de euros"

A pesar de que Tita Cervera no quiere hablar de dinero en su entrevista en Salvados, finalmente, como se ve en el vídeo, Jordi Évole logra que lo haga.