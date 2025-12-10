Ahora

Salvados viaja a Alcanar, el municipio de Tarragona que vive en permanente alerta por las continuas inundaciones: "Son cinco en siete años"

Gonzo viaja este domingo hasta Alcanar (Tarragona) para entrevistar a su alcalde Joan Roig y a algunos de sus vecinos. Los habitantes de este municipio han sufrido cinco inundaciones en siete años y se están viendo obligados a abandonar sus casas y convertirse en los primeros refugiados climáticos.

10 familias están a punto de verse obligadas a marcharse de sus casas, construidas todas ellas sobre el barranco del Llop, en Alcanar (Tarragona). Ellos serán los primeros refugiados climáticos y tendrán que abandonar su hogar. Y es que los vecinos no pueden más. "Son cinco (inundaciones) en siete años", explica Joan Roig, su alcalde, en este avance del último capítulo de la temporada de Salvados.

"Cuando la normalidad es una concatenación de catástrofes, la política municipal es una trituradora", reconoce el edil en el programa de laSexta en el que anuncia que ha llegado ya "a su límite psicológico y físico".

El equipo entrevista también a quienes habitan en la zona, que aportan su desgarrador testimonio. Viven en una alerta constante. Cada vez que hay una tormenta, temen por su seguridad. La única solución pasa por "retanuralizar" y "reconstruir" el pueblo. Y para ello, tienen que marcharse.

Este domingo, en laSexta, Salvados: vivir en alerta. Último programa de la temporada.

