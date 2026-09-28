Ahora

Salvados

Rufián, sobre una posible lista en Cataluña con él, Urtasun y Ada Colau: "Si no, tendremos que volver a Soto del Real a ver a la gente"

"Si Colau arrastra un voto me vale, y si Urtasun lo arrastra, también me vale", asegura el portavoz de ERC en el Congreso sobre una hipotética lista conjunta de las izquierdas.

Rufián, sobre una posible lista en Cataluña con él, Urtasun y Ada Colau: "Si no, tendremos que volver a Soto del Real a ver a la gente"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Gabriel Rufián agitó a principios de este 2026 el tablero político con su propuesta de crear un frente común de los partidos a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales para "frenar a la extrema derecha".

Una idea que le llevó a compartir escenario con varios líderes del espectro progresista para poner ideas en común de cara a esa hipotética candidatura conjunta. Este domingo, Gonzo le ha preguntado al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados si ve factible una lista conjunta en Cataluña conformada por él mismo, Ada Colau y Ernest Urtasun.

"A mí no me sobra nadie", ha asegurado Rufián en Salvados. "Si no, tendremos que volver a Soto del Real a ver a la gente", ha añadido, dejando clara su predisposición a integrarlos en una lista conjunta.

No obstante, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no respalda esta propuesta y prefiere que su partido concurra a las elecciones de forma independiente. "Me parece un error, no sobra nadie", asegura Rufián sobre el líder de su propia formación.

"Si Colau arrastra un voto me vale, y si Urtasun lo arrastra, también me vale", afirma Gabriel Rufián defendiendo la lista unitaria de las izquierdas para concluir.

*Vuelve a ver Salvados: Rufián en el espejo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Prohibiciones a fondos buitre o blindar vivienda pública: las medidas que podría incluir el decreto de vivienda que negocia el Gobierno
  2. El Ejecutivo ultima el cese del delegado del Gobierno en Ceuta
  3. Rufián se mira al espejo de los votantes de izquierdas: "Si Sumar, Podemos y la madre que parió no nos ponemos de acuerdo, merecemos que arrasen"
  4. Cinco detenidos en una operación "antiterrorista" en la base aérea británica de Fairford, utilizada por las fuerzas estadounidenses
  5. La entrada de una vaguada fría provoca una bajada de temperaturas en toda España y trae las primeras lluvias del otoño
  6. ¿Reinventando la historia? Los historiadores advierten que las recreaciones del pasado de la IA no son siempre correctas