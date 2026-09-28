Rufián, sobre una posible lista en Cataluña con él, Urtasun y Ada Colau: "Si no, tendremos que volver a Soto del Real a ver a la gente"

"Si Colau arrastra un voto me vale, y si Urtasun lo arrastra, también me vale", asegura el portavoz de ERC en el Congreso sobre una hipotética lista conjunta de las izquierdas.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha propuesto un frente común de partidos a la izquierda del PSOE para las próximas elecciones generales, con el objetivo de "frenar a la extrema derecha". Esta idea lo llevó a dialogar con líderes progresistas sobre una posible candidatura conjunta. En el programa Salvados, Rufián expresó su disposición a incluir a figuras como Ada Colau y Ernest Urtasun en una lista unitaria, afirmando que "a mí no me sobra nadie". Sin embargo, Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana, prefiere que el partido se presente de forma independiente, a lo que Rufián responde que "me parece un error".

Gabriel Rufián agitó a principios de este 2026 el tablero político con su propuesta de crear un frente común de los partidos a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales para "frenar a la extrema derecha".

Una idea que le llevó a compartir escenario con varios líderes del espectro progresista para poner ideas en común de cara a esa hipotética candidatura conjunta. Este domingo, Gonzo le ha preguntado al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados si ve factible una lista conjunta en Cataluña conformada por él mismo, Ada Colau y Ernest Urtasun.

"A mí no me sobra nadie", ha asegurado Rufián en Salvados. "Si no, tendremos que volver a Soto del Real a ver a la gente", ha añadido, dejando clara su predisposición a integrarlos en una lista conjunta.

No obstante, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no respalda esta propuesta y prefiere que su partido concurra a las elecciones de forma independiente. "Me parece un error, no sobra nadie", asegura Rufián sobre el líder de su propia formación.

"Si Colau arrastra un voto me vale, y si Urtasun lo arrastra, también me vale", afirma Gabriel Rufián defendiendo la lista unitaria de las izquierdas para concluir.

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