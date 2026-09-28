Rufián, tras escuchar a una joven de izquierdas desencantada: "Tiene la puta razón. Si no somos capaces de que algo le haga ir a votar..."

Gabriel Rufián acepta someterse a un experimento social y televisivo en este programa de Salvados. El portavoz de ERC en el Congreso escucha tras un cristal las opiniones de un grupo de votantes de izquierdas que no saben que él puede escucharles. Una de las participantes capta su atención.

Gabriel Rufián se mira en el espejo de la izquierda en este último programa de Salvados, en el que se ha enfrentado a la crítica y el juicio de cinco personas de ideología progresista que forman parte de un 'focus group' reunido para la ocasión por el equipo de Salvados. En la mesa se sientan Bea, de 26 años y residente en Getafe, desencantada tras votar a Podemos en 2019 y abstenerse en 2023; Antonio, pensionista madrileño de 74 años que apostó por Sumar en las últimas generales; Laura, malagueña de 48 años y votante del PSOE; Lluc, un joven de Manresa de 22 años que eligió la papeleta de ERC; y Nieves, de 72 años, residente en Badajoz y votante de Podemos en 2023.

Los participantes de este experimento social y televisivo desconocen que el portavoz de ERC en el Congreso los está escuchando tras el cristal, una suerte de falso espejo parecido al que se usa en las comisarías de Policía. El político catalán escucha sus reflexiones y comenta a tiempo real con Gonzo acerca de los temas que se debaten.

Uno de los principales asuntos de los que discuten es sobre si Rufián debería o no encabezar un 'frente de izquierdas' en las próximas elecciones generales. ¿Ha sido una decepción para ellos que finalmente solo se presente por Esquerra Republicana en Cataluña y no en el resto de España al frente de esta coalición? Entre los allí presentes, hay quienes preferirían verle en un contexto nacional, pero también hay quienes están contentos con su decisión. Este es el caso del votante de ERC, que opina que tendrá más votos con Esquerra que yendo en coalición, al menos en Cataluña.

"Yo creo que, a nivel político, podría ser un acierto, pero también que genera cierta confusión el estar todo el rato 'ahora sí vamos generar una propuesta de unidad, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora primarias en la izquierda, ahora no sé qué", sentencia Bea.

Rufián escucha atentamente: "Con todo el cariño y respeto para todos, para mí la clave es ella. Bea, una persona con la puta razón, desencantada, joven... Si no somos capaces de que algo le haga ir a votar, nos vamos al carajo". Llegados a este punto, Gonzo le hace la pregunta evidente en estas circunstancias: "¿A qué ha venido esta marcha atrás?".

El político catalán asegura que sabe que lo fácil es que él dijera "yo lidero y vosotros me seguís", pero cree que esa no sería una buena opción. "Yo pongo al servicio la notoriedad o el altavoz que puedo llegar a tener, algo que está en la calle", explica. Las ideas y propuestas que él defiende, asegura, son "evidentes para la gente". "Que sea inasumible para los partidos es otra cosa. Ahora, cuando una propuesta es tan evidente para la gente, pasa por encima los partidos", sostiene, para después insistir en que no se ve "más allá de Cataluña"

El portavoz de ERC en el Congreso aprovecha para lanzar su pronóstico sobre lo que puede ocurrir en Cataluña en las próximas elecciones. "Puede llegar a ser el territorio con más fascismo en su Parlamento", afirma, mencionando expresamente a Voz y a Aliança Catalana. "Cataluña, con esto, está en un dilema que o puede enorgullecer o puede avergonzar", reflexiona. "Yo apuesto por que Cataluña inspire y que seamos capaces de hacer un frente ahí que pueda ayudar al resto"

Su intención, confiesa, es "influir en la gobernabilidad del Estado, porque yo quiero someter al Estado". Y va más allá: "Yo quiero someter al PSOE porque lo venimos haciendo en los últimos seis años". Además, pone en valor lo que a su juicio, Bildu y ERC han conseguido a nivel nacional poniendo de ejemplo a Albert Rivera: "En este país, Albert Rivera sería vicepresidente si aquí Bildu y Esquerra Republican no se cuadran".

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