Rufián afirma que "el PSOE está en el poder, pero no manda": "Lo primero que hace Sánchez para hablar de vivienda es reunir a grandes constructoras"

El portavoz de ERC en el Congreso ha afirmado que "en los últimos 40 años, en los casos de corrupción del PP y de PSOE, los nombres de los políticos cambiaban, pero se mantienen las corruptoras, que son las constructoras".

El portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha hablado en Salvados del problema de la vivienda y ha señalado que "en los últimos 40 años, en los casos de corrupción del PP y de PSOE, los nombres de los políticos cambiaban y solamente hay unos nombres que se mantienen, que son las corruptoras que, ¡oh, sorpresa!, siempre son constructoras que financian campañas y partidos".

En este sentido, Rufián ha criticado que "lo primero" que hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para hablar de vivienda es reunir a todas las grandes constructoras del país". "El PSOE le tiene miedo al poder y no entiende que puede estar en Moncloa, pero no manda. Y ahora está siendo disciplinado por esa parte del Estado, que le está diciendo: 'Hasta aquí, se acabó la broma'", ha manifestado.

Para el político, las medidas adoptadas por el Gobierno no serán suficientes si no se consigue resolver la crisis habitacional. "Nada de lo que ha hecho este Gobierno, por muy bueno que sea, y ha habido cosas muy buenas, va a servir si no solucionas el tema de la vivienda", ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que "la vivienda va a arrasar y, de hecho, ya está arrasando a la izquierda".

Así, Rufián ha destacado que su formación ha planteado, junto a otros grupos parlamentarios, medidas para gravar la acumulación de viviendas a partir de la tercera, también ha reclamado impuestos para para quienes mantienen pisos vacíos "por la cara" y defiende que se limiten los precios de los alquileres.

En este punto, Gonzo le ha preguntado directamente por qué esas medidas no se han aplicado después de "ocho años y medio, nueve años de gobierno progresista". "El PSOE es un partido que cada vez que puede escoger, escoge la peor opción y, en este caso, cada vez que ha podido escoger entre un inquilino precario que no puede pagar ya no solamente un piso, sino una habitación; y un gran propietario, ha escogido al gran propietario", ha respondido, mostrándose crítico con el Ejecutivo.

El portavoz de ERC rechaza, además, que el problema de la vivienda se pueda explicar únicamente por los pequeños propietarios. "El porcentaje del pequeño propietario pobre que pone un piso para poder subsistir es ínfimo", ha subrayado el político de Esquerra, quien cree que la acumulación de viviendas como uno de los principales problemas.

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