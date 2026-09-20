La reflexión de Joaquín Reyes sobre por qué los manchegos son tan socarrones: "Vemos venir a la gente de lejos porque no hay relieve"

Durante el viaje de Salvados desde Albacete hacia El Mojón, Gonzo pregunta a Joaquín Reyes por el carácter manchego y el cómico encuentra incluso en el paisaje una explicación para su humor socarrón.

Si alguien puede intentar encontrar una explicación antropológica al humor manchego, ese es Joaquín Reyes. Durante el viaje de Salvados desde Albacete hacia Murcia, y tras hablar de cuánto echa de menos a sus padres y de su visión de la religión como católico practicante, Gonzo le pregunta por ese carácter socarrón que tanto ha marcado su propia comedia: "El manchego es muy guasón, muy socarrón. Tiene una visión de la vida muy socarrona. Hay gente muy graciosa".

Reyes encuentra incluso una explicación geográfica para esa forma de ser: "El manchego ve venir al que viene de lejos, porque no hay relieve, en La Mancha todo es llano. No es como la gente que vive en un valle, que se encuentra a la gente de sopetón".

La teoría puede sonar tan disparatada como muchas de las ocurrencias de sus personajes más 'chanantes', pero el cómico la utiliza para describir una forma de relacionarse con el entorno y con los demás.

En su caso, ese humor manchego acabó convertido en una de las marcas de identidad de su humor y de buena parte de la comedia que desarrolló en programas como 'Muchachada nui' o 'La hora chanante'.

Y, al menos en su explicación, todo podría empezar con una ventaja logística: en La Mancha hay tanto horizonte que da tiempo de sobra para ver venir la broma.

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