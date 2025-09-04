"Quitas la tontería a quien trabaja contigo": Gonzo recuerda junto a Wyoming sus nueve años en El Intermedio

El próximo domingo, a las 22:30 h, laSexta reúne de nuevo a dos de sus rostros más conocidos seis años después de su separación. El Gran Wyoming y Gonzo vuelven a poner en juego su complicidad en Salvados.

Durante nueve años, Gonzo fue uno de los reporteros estrella de El Intermedio, el mítico programa de laSexta que lleva ya casi 20 años en emisión. De su paso por allí y su relación con sus compañeros y su presentador guarda grandes recuerdos y así se lo hace saber al propio Wyoming, como podemos ver en este adelanto del próximo programa de Salvados, el primero de la nueva temporada.

"A veces yo me quejaba de cosas, de que no me gustaban cosas del trabajo y tú me decías: 'Chico, no te puedes quejar. Somos del 0,01 % de la población que tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta'. Quitas la tontería a quien trabaja contigo", reflexiona el periodista.

Él responde con naturalidad: "Hay una cosa que no soporto bien y es la transformación de gente que está bien en un imbécil".

