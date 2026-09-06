El polémico gesto de burla de Barberá a los familiares de víctimas de Metrovalencia: "Era una forma de hacer política muy soberbia"

En 2006, el accidente de Metrovalencia que dejó 43 muertos y 47 heridos fue uno de los frente más oscuros que perseguirían el Gobierno de la alcaldesa más famosa durante sus 24 años de mandato.

En 2006, uno de los sucesos más terribles azotó Valencia y por ende el Gobierno de Rita Barberá. El accidente de Metrovalencia que dejó 43 muertos y 47 heridos fue uno de los frente más oscuros que perseguirían el Gobierno de la alcaldesa más famosa durante sus 24 años de mandato.

A dos días de la llegada del Papa a la ciudad, que se había convertido en epicentro de eventos y economía con el Ejecutivo de Barberá, el siniestro hizo mella en la gestión pero también en los familiares de las víctimas, los primeros que se concentraron para lanzar críticas contra Barberá.

Según cuenta Beatriz Garrota, de la asociación de víctimas, Barberá jamás recibió a los familiares, incluso la mayoría de ellos solo supieron algo del Ayuntamiento un año después de la tragedia y por la instalación de un monumento del que no habían sido informados.

Pero la cosa no quedó ahí, durante unas Fallas en las que la Corporación Municipal invitó al palco a algunos de estos familiares, la alcaldesa no dudó en hacer un gesto de burla a los que desde fuera la increpaban. "Te puedes burlar de todo, pero cuando las personas están reivindicando un avccidente donde murieron 43 personas igual ese gesto de burla no es lo más adecuado", dice Garrota.

También cuenta que los que fueron invitados al palco se tuvieron que quitar la camiseta reivindicativa para acceder. "Era una forma de hacer política muy soberbia", sentencia. "Era una época de mucha bonanza y a los ciudadanos no nos venía bien ver las desgracias ajenas", agrega.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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