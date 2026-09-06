Ahora

Salvados

Los trucos de Rita Barberá para ser siempre foto de portada: "Era muy lista"

La que fuera primera edil de Valencia tenía esa habilidad para destacar en cada imagen a pesar de que el protagonismo debiera ser para otros. "Está en Valencia, soy la alcaldesa y es mío", analiza la por aquel entonces directora de 'Las Provincias'.

Consuelo Reina, exdirectora de 'Las Provincias'

Rita Barberá es uno de los nombres más míticos de la política española moderna. La 'popular', alcaldesa en su día de la ciudad de Valencia, tenía una habilidad innata para opacar al resto tanto en fotos como en titulares siendo la protagonista en instantáneas que iban o debían ir para otro. En Salvados han analizado tal cosa, analizando los trucos de la primera edil valenciana para destacar en cada imagen en la que salía.

"Era lista y rápida", afirma Consuelo Reina, en aquel entonces directora del diario valenciano 'Las Provincias': "Está en Valencia, soy la alcaldesa y es mío".

Así pensaba Barberá. Así actuaba, capitalizando las obras que se realizaban en Valencia que ni tan siquiera eran del Ayuntamiento.

"Le cayeron muchas inversiones, las que hacía el Ayuntamiento de Valencia estaban bajo mínimos. No hacía falta que estrenara nada porque lo estrenaban otros", explica Ana Botella Gómez, concejala socialista en el Consistorio y exdelegada del Gobierno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La ultraderechista AfD logra una victoria histórica en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna
  2. El Gobierno, "sorprendido" por la reticencia de Ceuta a ceder el puerto para los migrantes: "No queremos imponer sino consensuar"
  3. Guerra Rusia - Ucrania, en directo | Washington califica de "sustanciales e importantes" las conversaciones con Ucrania tras tres horas de reunión con Zelenski
  4. Exclusiva laSexta Xplica | Grave irregularidad en el ático de Ayuso: ganó 100 metros cuadrados de vivienda en unas obras que no se declararon
  5. Irán intensifica sus ofensivas y ataca a siete embarcaciones de EEUU en respuesta a la destrucción de tres buques de su "red fantasma"
  6. Vomitonas, borracheras y peleas en bares a pleno día: los vecinos de Benidorm se hartan del turismo de borrachera en la ciudad