Los trucos de Rita Barberá para ser siempre foto de portada: "Era muy lista"

La que fuera primera edil de Valencia tenía esa habilidad para destacar en cada imagen a pesar de que el protagonismo debiera ser para otros. "Está en Valencia, soy la alcaldesa y es mío", analiza la por aquel entonces directora de 'Las Provincias'.

Rita Barberá es uno de los nombres más míticos de la política española moderna. La 'popular', alcaldesa en su día de la ciudad de Valencia, tenía una habilidad innata para opacar al resto tanto en fotos como en titulares siendo la protagonista en instantáneas que iban o debían ir para otro. En Salvados han analizado tal cosa, analizando los trucos de la primera edil valenciana para destacar en cada imagen en la que salía.

"Era lista y rápida", afirma Consuelo Reina, en aquel entonces directora del diario valenciano 'Las Provincias': "Está en Valencia, soy la alcaldesa y es mío".

Así pensaba Barberá. Así actuaba, capitalizando las obras que se realizaban en Valencia que ni tan siquiera eran del Ayuntamiento.

"Le cayeron muchas inversiones, las que hacía el Ayuntamiento de Valencia estaban bajo mínimos. No hacía falta que estrenara nada porque lo estrenaban otros", explica Ana Botella Gómez, concejala socialista en el Consistorio y exdelegada del Gobierno.

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