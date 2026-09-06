"¡Rita, Rita, Rita, eres infinita!": Barberá llegó a ganar por mayoría en casi todos los barrios de Valencia

"Eso da una imagen del peso que Rita Barberá tuvo en la ciudad de Valencia", explica el periodista del 'diario.es' Lucas Marcos. "Parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder", agrega.

Rita Barberá tuvo años en los que fue imparable. La alcaldesa de Valencia, que gobernó durante 24 años, llegó a ganar en algunas elecciones por mayoría en todos los barrios de Valencia. Así lo detalla en Salvados el periodista del 'diario.es' Lucas Marcos.

"Eso da una imagen del peso que Rita Barberá tuvo en la ciudad de Valencia", explica. "Con sus luces y sus sombras es muy recordada porque estuvo tantos años que para cierta generación, como podría ser la mía, era prácticamente lo único que habíamos vivido", asevera.

Para Marcos, "parecía imposible desalojar a Rita Barberá del poder teniendo en cuenta esa identificación tan fuerte que había entre su figura política, la propia ciudad y el Ayuntamiento".

"Veinte años divinos de mi vida entregados a Valencia", dijo en su última victoria mientras los votantes gritaban con banderas: "¡Rita, Rita, Rita, eres infinita!".

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