El padre de Rita Barberá, un periodista que influyó mucho en su política: "Tenía las costumbres de la casta franquista"

La familia de la que fuera alcaldesa de Valencia con hasta cinco mayorías absolutas siempre tuvo una posición en la alta sociedad. Rita Barberá personificó el poder político, pero antes su padre ya había sido influyente como periodista.

Rita Barberá fue un antes y un después en la política de Valencia. Con cinco mayorías absolutas a sus espaldas y siendo una de las autoridades más relevantes del PP pese a su posterior caída, siempre había pertenecido a la alta sociedad. Su padre, Pepe Barberá, ya posicionó a la familia en el lado influyente de la historia.

"Era una familia muy de Valencia, Pepe fue periodista y presidente de la Asociación de la prensa", cuenta en Salvados Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015.

"Mis padres eran parte de la propiedad de 'Las Provincias' y Pepe Barberá era el director de jornada, director de prensa y movimiento, entonces coincidías en muchos sitios", explica a su vez Consuelo Reina, entronces directora del rotativo valenciano. "Estaba metido en todo, fue presidente de la Asociación de la Prensa, la llevó muy bien", agrega.

Pero, ¿tuvo la familia mucha influencia en la forma de ser de Rita Barberá y su forma de hacer política? "A Pepe te lo encontrabas en sitios insólitos, como a ella después. Era una persona que se pateaba mucho la ciudad", afirma Reina. "Su padre había sido concejal del Ayuntamiento y le inculcó la política", agrega Beneyto.

"Su padre era una persona que, de alguna forma, tenía las costumbres de la casta, de las personas importantes de la sociedad franquista", remata Joan Ribó, alcalde de Valencia entre 2015 y 2023.

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