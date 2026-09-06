"Le echaban flores a la Virgen y a ella": Rita Barberá y su papel de mujer fuerte en un mundo de hombres

La histórica alcaldesa de Valencia llegó a lo más alto en su primer mandato y se convirtió en una mujer que incluso se enfrentaba a superiores como Manuel Fraga. "Era muy persuasiva", recuerda Consuelo Reina, entonces directora de 'Las Provincias'.

Rita Barberá siempre dejó claro, con su presencia y con sus palabras, que era una mujer de armas tomar. En los años 90, en un momento en el que la política era un mundo completamente de hombres, la alcaldesa de Valencia, que logró hasta cinco mayorías absolutas seguidas, no tenía miedo de enfrentarse a quien fuera, incluso a altos cargos del PP como Manuel Fraga.

"Conseguía ejercer el poder porque era muy persuasiva, ella ponía sus razones y se los metía en el bolsillo", sentencia en Salvados Consuelo Reina, amiga y entonces directora del diario 'Las Provincias'. "No sé como lo hacía, nunca estuve en una reunión de esas, pero se los metía en el bolsillo", agrega.

Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015 y amiga de la valenciana, rememora un momento en el que acudieron a un casino donde había "los típicos hombres duros que se querían meter con ella". Le dijo a uno que no estaba jugando bien. "¡Pues siéntate y juega! Y se sentó con ellos a jugar. Eso lo podía hacer Rita, yo no lo podría haber hecho",detalla.

No solo sus amigas eran conscientes del poderío de una mujer que estuvo 24 años al frente de la alcaldía de Valencia. "En la calle era extraordinaria. La podía pisar un día de Fallas, cosa que no he visto hacer a ningún político poder cruzar esa plaza como la del Ayuntamiento de Valencia con decenas de miles de personas", expica Francisco Camps, presidente de la Generalitat en tre 2033 y 2011.

"Iba tan tranquila, le hacían pasillo, aplaudían...", añade."La llamaban 'guapa, de todo, le echaban flores a la Virgen y a ella, tú imagínate lo que era Valencia", afirma Beneyto.

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