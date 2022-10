"Yo era amigo íntimo de don Juan Carlos porque me lo pidió su padre", ha aclarado Mario Conde, confesando que llegaron a entablar una gran amistad. Una relación sobre la que ha recalcado que el monarca nunca se benefició. "¿Ayudó económicamente a don Juan?", le ha preguntado Gonzo, algo a lo que Conde ha respondido de forma contundente. "No, nunca le ayudé económicamente porque no me lo pidió".

Al parecer, según él mismo cuenta, lo que sí que le pidió fue que nombrase a su amigo Paco Sitges presidente de una de las empresas de la Corporación de Industrial de Banesto, un favor que Conde ha recalcado que fue el único que le hizo. Sin embargo, se ha visto obligado a rectificar después de que Gonzo le recordase que don Juan Carlos acabó comprando las acciones de esa empresa en la que estaba su amigo, solicitando un préstamo de 250 millones. "Es verdad, es absolutamente verdad". Descubre en el vídeo principal de la noticia cómo reacciona Mario Conde tras la pillada de Gonzo.