Las redes sociales tienen una cara oscura que puede resultar muy dañina para aquella persona que llegue a ese contenido. En Salvados, un grupo de jóvenes habla sobre los 'red pill content', un contenido con ideas "sexistas, xenófobas y de supremacismo blanco", como cuenta Sara.

"El contenido son ideas de mierda, ideas sexistas, con un montón de xenofobia y de supremacismo blanco. Es súper preocupante que TikTok, donde hay mucho 'red pill content', lo permita y no lo banee y ganen dinero", añade.

Preguntados por Gonzo por si el 'smartphone' les hace más felices o infelices, Sara tiene claro que el móvil la hace "infeliz". "Muchas veces he estado mal conmigo misma y he dicho 'a la mierda el móvil'. He quitado todas las aplicaciones porque necesitaba aislarme. Me hacía sentir mal", confiesa.