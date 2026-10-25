El primer encontronazo entre Acayro y el juez López del Moral en 2015: "El Supremo revocó la sentencia que me impuso de manera contundente"

Acayro recuerda la condena que le impuso en 2015 José Luis López del Moral, entonces presidente del TSJ de Cantabria. El Supremo revocó aquella sentencia en 2016, según explica, con una decisión "dura y contundente" y fue el primero de sus encontronazos judiciales.

Luis Acayro Sánchez recuerda en Salvados la primera condena que recibió en 2015, cuando el juez José Luis López del Moral presidía la sala que lo juzgó por un delito de revelación de secretos mientras estaba instruyendo las causas de corrupción en Castro Urdiales (Cantabria).

La querella estaba relacionada con la información que Acayro trasladó al Consejo General del Poder Judicial después de que un conocido promotor de esta localidad cántabra presentara una queja contra él. El juez explica que había comunicado información obtenida durante su trabajo para responder a las acusaciones que se habían formulado en su contra.

"Cuando el Consejo nos pide información, nosotros podemos trasladar al Consejo toda la información de la que tengamos conocimiento a raíz de nuestro trabajo", explica. A su juicio, aquella actuación estaba amparada por la ley, ya que el objetivo era que el órgano de gobierno de los jueces pudiera valorar correctamente la queja recibida.

Sin embargo, el procedimiento terminó con una condena. Preguntado por Gonzo sobre quién presidía la sala que lo juzgó, Acayro identifica a José Luis López del Moral, que en aquel momento ya presidía el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

El exmagistrado recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. La respuesta, según recuerda, fue que había actuado conforme a la legalidad. El Alto Tribunal revocó la condena y, en palabras de Acayro, la resolución fue "dura y contundente" y destaca "los términos empleados por el Supremo" a la hora de corregir la sentencia.

Aquella resolución no eliminó, sin embargo, su sensación de desprotección. Acayro explica que asumía que podía recibir querellas, denuncias y quejas, porque todos los jueces están sometidos a la legalidad. "El problema es cuando se te denuncia continuamente en falso y no pasa absolutamente nada", afirma.

El exmagistrado también describe las presiones que, según sostiene, experimentó durante su trayectoria profesional. No habla de llamadas directas ni de órdenes explícitas. "Las presiones son muy sutiles", señala. "Más por silencios que por actuaciones", señala.

El sargento retirado de la Guardia Civil José Ramón Pérez, que trabajó con Acayro en las investigaciones de Castro Urdiales, también interviene en el programa de laSexta. Asegura que el juez recibió presiones duras. "Él no tenía sujeción, jugaba sin red", afirma Pérez al describir la posición del juez.

Cronología de un enfrentamiento

La relación entre Luis Acayro y José Luis López del Moral quedó marcada por su enfrentamiento por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en 2020, que finalmente obtuvo López del Moral, y por los procedimientos judiciales posteriores contra Acayro.

López del Moral intervino en la tramitación de una querella contra el magistrado y presidió el Tribunal que lo condenó en este procedimiento anterior al que hace referencia esta noticia, en el que el Supremo terminó absolviéndolo.

En la causa que ha acabado con la carrera de Acayro, el TSJC, presidido por López del Moral, le impuso cinco años de inhabilitación; después, el Tribunal Supremo no lo absolvió, sino que elevó la condena a diez años al considerar que había actuado conscientemente y no por error.

Acayro cuestiona más adelante en esta entrevista de Salvados la coincidencia entre su disputa por la presidencia y las actuaciones posteriores, aunque el Supremo no apreció que López del Moral tuviera obligación de abstenerse.

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