"Alcaldes, concejales, arquitectos, aparejadores...": el sargento que investigó en Castro Urdiales desvela hasta dónde salpicó la corrupción

José Ramón Pérez, sargento retirado de la Guardia Civil, recuerda en Salvados la investigación de la corrupción urbanística en Castro Urdiales, que salpicó a responsables políticos, técnicos municipales y funcionarios del Ayuntamiento.

La investigación de la corrupción urbanística en Castro Urdiales llegó a sorprender incluso a los propios agentes que participaron en estas grandes operaciones contra las irregularidades inmobiliarias en España. José Ramón Pérez, sargento retirado de la Guardia Civil y responsable de la Policía Judicial durante aquellas pesquisas, recuerda en Salvados la magnitud de las causas que investigaron en la localidad cántabra.

"Era muy gordo", resume Pérez al recordar aquellos años. Fue su primer destino como sargento y tuvo que enfrentarse a una investigación mastodóntica y que le inquietaba sobremanera.

El sargento, ya retirado, cuenta una anécdota para mostrar las dimensiones de este asunto: "Me pusieron en contacto con uno de los inspectores que llevó a cabo la investigación de Malaya, en Marbella. Cuando yo le hablo de las unidades de ejecución que nosotros íbamos a hacer o que estábamos tocando, me dice: 'Joder, os falta la folclórica. Si tenéis una folclórica, nos sobrepasáis'".

Pero la descripción de lo ocurrido en Castro Urdiales no se limita a la impresión que causó en otros agentes. El exjuez Luis Acayro Sánchez, cuya inhabilitación centra el programa de hoy de Salvados, instruyó estas causas. El exmagistrado recuerda que la Fiscalía llegó a dedicar un apartado específico a la situación del municipio. Según explica, en un informe elaborado en torno a 2013, el Ministerio Público resumió el escenario con una expresión contundente: Castro Urdiales había sido "un estado delictivo generalizado".

Pérez detalla algunos de los ámbitos que quedaron bajo investigación: "Alcaldes, concejales, arquitectos municipales, aparejadores, funcionarios de la entidad...". Las pesquisas no se limitaron a examinar decisiones urbanísticas concretas: "Tú ten en cuenta que nosotros, personalmente yo, investigamos la nómina de todos los funcionarios, de todos los funcionarios, durante diez años hacia atrás", explica. "Había pagos de manera indiscriminada", añade.

La magnitud de las pesquisas también provocaba inquietud entre quienes debían llevarlas a cabo. Pérez recuerda una de sus primeras conversaciones con Acayro, cuando quiso saber hasta dónde podían llegar las investigaciones y qué límites debían respetar. "Señoría, ¿hasta dónde podemos llegar o hasta dónde llegamos?", preguntó al juez. La respuesta fue directa: "Hasta el fondo". El agente volvió a pedir confirmación: "¿Seguro?". Según recuerda, Acayro insistió: "Sí, sí, no hay ningún problema".

"A mí me daba vértigo el empezar con esas cuestiones", reconoce ante Gonzo. El sargento ya sabía que otros jueces y agentes habían sufrido consecuencias por investigar a personas poderosas. "Yo creo que todos conocemos historia de España", reflexiona antes de recordar a "jueces perseguidos, policías y guardiaciviles, que somos lo peor cuando investigamos a cierta gente".

Acayro defendió llegar "hasta donde lleven las pruebas"

El propio Acayro también recuerda aquella conversación. "Cuando tienes apenas 30 años y te preguntan hasta dónde podemos llegar... es una pregunta que nunca esperas", señala. "Fue mi respuesta, hasta donde lleven las pruebas", recalca.

El juez explica que esa era la pauta que debía orientar esta investigación (y cualquier otra). Él era joven y carecía entonces de la experiencia que adquiriría después, pero no duda a la hora de señalar que, al igual que Pérez, sentía "vértigo".

Casi 20 años después de aquello, Acayro está condenado a diez años de inhabilitación por el Supremo y señala esta investigación como el origen de sus males.

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