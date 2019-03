Dy Sreim, trabajadora textil: "Ahora no tengo miedo si me gritan o me quieren echar hablo con el sindicato y me defienden"

DY SERIM ES AFILIADA A UN SINDICATO

Dy Sreim tiene un cartel en la entrada de su casa de un sindicato que reclama un sueldo de 177 dólares. La trabajadora explica en Salvados que ella pertenece al sindicato porque se siente protegida: "Ahora no tengo miedo porque si me gritan o me quieren echar hablo con el sindicato y ellos me defienden".