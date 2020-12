"Si tuviese que hacer una pregunta sobre usted al Portal de Transparencia le haría la siguiente: '¿cuántas cuarentenas ha guardado usted durante estos meses?'", dice Gonzo a Salvador Illa, quien confiesa que no ha tenido que guardar ninguna cuarentena ni siquiera cuando dio positivo Fernando Simón. El ministro de Sanidad es tajante: "No, me hice una PCR, dio negativa y había guardado la distancia con él y no procedía".

Hablando de Fernando Simón, Gonzo pregunta a Salvador Illa sobre el experto en Sanidad: "Si le tuviese que definir con una palabra, ¿cuál sería?, ¿le han dolido los ataques hacia él? El ministro responde en este vídeo, en donde también realiza una defensa a Simón. "Yo he vivido muy de cerca lo que ha hecho no Fernando Simón, los Fernandos Simón de España, en cada comunidad autónoma hay varios Fernandos Simón", destaca Illa, que afirma que "él es el símbolo del funcionario de salud pública". Pero ¿preocupa a Illa qué la mayoría de colegios médicos de España le hayan pedido la dimisión del señor Simón? El ministro de Sanidad responde a Gonzo con una frase que deja sorprendido al periodista. "¿Por qué lo dice?, pregunta Gonzo en este vídeo.