Yolanda Díaz habla en este fragmento de Salvados sobre el polémico mensaje que recibió desde al Vicepresidencia de Economía, liderada por Nadia Calviño, cuando comenzaron las negociaciones por la reforma laboral. Y es que fuentes del Ministerio de Trabajo desvelaron a 'El Mundo' que si hubiesen "dado a conocer los términos del correo, quizá habría habido una crisis en el Gobierno".

La ministra de Trabajo no ha desvelado el contenido de este mensaje tan polémico, pero sí ha querido defender en Salvados que "a las partes hay que respetarlas siempre" y "la política no se debe hacer así". "Cuando alguien escribe algo, se mide hasta la última coma. No reflexionaron nada de lo que estaban escribiendo", ha asegurado.

Además, ha señalado que ella no es partidaria de hacer filtraciones porque, considera, "las cosas no se hacen así" y ella pelea "mucho dentro de la coalición, pero en silencio".