Gonzo pregunta a Salvador Illa por una la noticia sobre la gestión del Ministerio de Sanidad a través de un Instituto de Ceuta en donde se dice que la Justicia ha condenado a INGESA por la falta de suministro de protección adecuado en el inicio de la pandemia. "¿Qué cree que debería decirle el Gobierno a profesionales como los de Ceuta que tuvieron que trabajar con bolsas de basura en vez de con EPI durante algunas semanas?", pregunta Gonzo a Salvador Illa en Salvados. El ministro de Sanidad afirma contundente que "a todos" les han "dicho lo mismo": "Les he agradecido su trabajo, les he reconocido su profesionalidad y su ejemplaridad y les he dicho que el Gobierno hizo lo máximo que pudo para proveerse de materiales de protección en todo momento. Y al final lo conseguimos".

Pero, ¿se les debería pedir perdón a esos profesionales? Illa responde tajante: "Yo pido perdón cuando me he equivocado, ahí no nos equivocamos, hicimos todo lo que pudimos. ¿O es que había EPI guardados en un almacén? ¿O es que había EPI en Francia y no en España?. ¿Nos ha pasado esta segunda ola? No, porque hicimos una reserva estratégica. Por tanto, con sinceridad, sé lo que supuso todo esto, pero lo hicimos lo que podíamos y debíamos hacer en todo momento".

Además, Gonzo muestra en este vídeo una entrevista que hizo en Salvados a dos jóvenes sanitarias españolas que trabajan en Alemania y que no tienen pensado volver a España por las malas condiciones en las que están los profesionales de la Sanidad. ¿Qué tiene que decir Illa ante esto? ¿De verdad piensa que la Sanidad española es la mejor del mundo? ¿Es un fracaso como país que nuestros sanitarios no quieren trabajar en él?