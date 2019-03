Pablo Iglesias: "Lo que cobran los eurodiputados me parece una cosa vergonzosa"

SE PREGUNTA POR QUÉ UN DIPUTADO DEBE COBRAR MÁS QUE UN PROFESOR O UN MÉDICO

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha opinado en su cara a cara con Albert Rivera sobre los sueldos de los cargos públicos: "Que un eurodiputado se pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no legan a 1.000 me parece una barbaridad". Para el líder de Ciudadanos, "el problema en España con los sueldos es la arbitrariedad". "¿Por qué no fijamos cuánto cobramos con una tabla de sueldos nacional?", ha propuesto Rivera.