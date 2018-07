ASÍ ES LA DEPRESIÓN PARA LOS QUE LA HAN SUFRIDO

Jordi Évole ha preguntado cómo definirían la depresión a los que la han sufrido y Georgina Giner asegura que es "como si te chupasen toda la energía y a partir de ahí tienes que vivir igual". "No era un estado anímico, a mí me provocaba un dolor físico, una opresión en el pecho que no te deja respirar bien", asegura Noelia Ortiz.