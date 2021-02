"¿Qué sentís cuando veis imágenes así?", pregunta Gonzo a Iñaki Williams y Savané tras mostrarles un dramático vídeo en el que una mujer migrante pierde a su hijo en el naufragio de la patera en la que viajaban y grita desesperada. "Me da angustia verlo", señala Williams, que afirma que "es muy triste que la gente tenga que dejar sus casas buscando un futuro mejor y que aquí no se les acoja como héroes que son, porque han dejado a su familia atrás".

"La madre gritando, 'he perdido a mi hijo, he perdido a mi hijo', es desgarrador", lamenta el futbolista mientras que Savané señala que ha hablado con muchas personas que han cogido una patera: "Aunque te lo cuenten, nunca te puedes hacer a la idea". "Y muchos, hablando con ellos, como bien acaba de decir Iñaki, te dicen que casi lo peor de su momento actual es llegar a Europa, la tierra que abandera los derechos humanos, la tierra que da lecciones y ejemplo al resto del mundo sobre derechos humanos", pero que no da "un trato mínimo digno".

¿Cómo explica estas imágenes a su hijo? Savané cuenta la dura experiencia que vivió cuando estando con su familia en una playa de Canarias llegó un cayuco. En el vídeo principal de esta noticia cuenta cómo fue ese momento y la reacción de los presentes.

Puedes ver 'Salvados: está pasando' al completo en ATRESplayer

"Me hicieron una cicatriz por no cantar el Cara al Sol"

"Hablamos del racismo y las protestas en EEUU cuando no vemos lo que hay en nuestras casas", afirma una mujer negra sobre el racismo en España. Estos son los duros testimonios que evidencia que nuestro país tiene mucho que mejor todavía.