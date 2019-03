Iñaki Rekarte: "No sabes a quién has matado hasta mucho tiempo de haber estado en la cárcel"

PORQUE NO LES INTERESABA

El exetarra Iñaki Rekarte le explica a Jordi Évole en qué atentados participó en su primera etapa en la banda terrorista y cómo fabricaban los artefactos. Explica que uno de ellos estaba tan mal hecho que falló y explotó sin que estuviera el objetivo. Un objetivo del que ni recuerda el nombre porque hasta que no están entre rejas, no se preocupan de mirar contra quién han atentado, porque no les “interesa”. “Estoy seguro que preguntamos ahora a diez que hayan estado en ETA, que hayan matado y les dices que te digan cómo se llamaban los que mataron, y no lo sabe ni uno”, asevera.