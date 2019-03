Iñaki Rekarte, sobre los encuentros con las víctimas: "Es una cosa muy positiva porque compartes su sufrimiento"

REKARTE HA CONVERSADO CON VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El ex miembro de la banda terrorista asegura que salir de ETA es "muy fácil, pero muy difícil": "Se sale diciendo adiós, o sin decir adiós. Yo no les dije ni adiós y me fui, y luego dijeron que me habían expulsado. Todas las ovejas tienen que ver que eres el demonio. Es necesario eso, al que se va de ahí satanizarlo, al que se vaya de ahí matarlo. Y dirán lo que quieran pero han mantenido siempre el grupo así. Si la gente dijeran de verdad lo que piensan, se iban a cagar por las patas".