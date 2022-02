Yolanda Díaz no se ve ocupando el cargo de la Presidencia del Gobierno, sin embargo deja en el aire la posibilidad de presentarse a unas elecciones generales con un proyecto político propio. Así lo desvela en esta entrevista con Salvados cuando Gonzo le pregunta si quiere ser la próxima líder del Ejecutivo.

"No soy un proyecto político, Gonzo. ¿Esto quiere decir que he tomado la decisión? No, no la he tomado, y soy franca. He visto la peor parte (de la política) estos días", señala la titular de Trabajo y Economía Social.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puedes escuchar la reflexión completa de la vicepresidenta.