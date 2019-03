Ferreras recuerda los ataques a los periodistas en Cataluña: "Si David Fernández no aparece una noche, mi gente lo hubiera pasado mal"

Jordi Évole le muestra a los periodistas imágenes de cómo durante manifestaciones los independentistas tachan a la "prensa española" de "manipuladora" y cómo durante protestas pro unidad de España se hace lo mismo pero con TV3.

Vicente Vallés cree que "ha habido una polarización y se han extremado posiciones", dando lugar a "sectores directamente fanatizados" cuya "tentación natural acaba siendo picotear con los acosos".

Lídia Heredia (TV3) defiende que eso "no se puede permitir" pero Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) asegura que si "se permite" y expone un ejemplo que no ha tenido castigo: "Hay imágenes de la gente que vino a lanzar piedras contra Catalunya Ràdio y son identificables y no ha ocurrido nada".

El único de los periodistas que protagoniza algunas de estas imágenes es Antonio García Ferreras y tacha de "impresentable" que pasen estas cosas. Además relata cómo se vivió la tensión en muchos momentos: "Hubo alguna noche que si no aparece David Fernández, mi gente en las calles lo hubiera pasado mal"

El "rifirrafe" entre Jordi Évole y Mònica Terribes (Catalunya Ràdio) que hace que Josep Cuní (Ser Catalunya) tenga que poner "paz"

El alegato de Cuní a favor del periodismo: "Estamos haciendo lo que debemos hacer, que es relatar lo que pasa"

Jordi Évole reflexiona sobre su "implicación emocional" en el procés: "Informo de alguien que está en la cárcel que es amigo"