Los exministros José Bono y José Manuel García Margallo charlan con Gonzo en Salvados sobre el reinado de Juan Carlos I y Felipe VI. ¿Creen que con Felipe VI se puede preguntar más sobre la Casa y la Familia Real que con Juan Carlos I? Tanto el socialista como el popular están de acuerdo en que "ahora hay mucha más transparencia de la que había". Ante esta respuesta, Gonzo les muestra las declaraciones del diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, quien afirma que han presentado "tres comisiones de investigación, dos que afectan directamente a la Casa Real y otra preguntando si empresas que construyeran el AVE a La Meca habían pagado comisiones y a quien las habían pagado" y siempre han "encontrado un muro infranqueable".

"Con el voto en contra de los partidos del PP, de Ciudadanos, de Vox y del Partido Socialista", explica Baldoví, que recuerda que "curiosamente, el Partido Socialista es un partido que se declara abiertamente republicano". Eso sí, Baldoví confiesa que "algunos diputados del PSOE en privado" opinan que su partido tiene razón, pero "a la hora de la verdad siempre se acaba votando y siempre acaban poniendo este muro de opacidad cuando se trata de las cuentas de la Casa Real". Por eso, Gonzo les pregunta a ambos si está cometiendo el Partido Popular y el Partido Socialista los mismos errores que cometieron con Juan Carlos I". Puedes descubrir la reflexión de ambos en el vídeo principal de esta noticia, donde, además, los exministros se pican al intentar defender a sus respectivos partidos.

¿Es mal patriota el rey Juan Carlos por no pagar impuestos?

José Manuel García-Margallo defiende en este vídeo el amor por España del rey emérito aunque no pague impuestos: "Le he conocido de forma muy íntima y no he conocido a nadie que tenga el amor por España que tiene él".