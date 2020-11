"Durante toda la entrevista lo que ha quedado claro es el Congreso no es quién para investigar la figura del rey, pero lo cierto es que mientras fue rey, el Congreso no tenía competencias, el Tribunal Supremo no lo podía investigar porque era inviolable y al final la Casa Real sí que ha reconocido que Juan Carlos I tuvo fundaciones en paraísos fiscales, cuentas en paraísos fiscales y no ha podido demostrar que pagase impuestos por esas cuentas", reflexiona Gonzo tras charlar con José Bono y José Manuel García Margallo en Salvados.

"¿Qué creen ustedes que pensarán los españoles que si cumplen con Hacienda?", pregunta el presentador a los exministros de PSOE y PP. Bono afirma que le parece muy mal que el rey emérito "no haya pagado impuestos y debía pagarlos". Además, el expresidente del Congreso de los diputados también señala que le parece "muy mal que eso no sea objeto de juicio", aunque reconoce que le "duele" porque tiene "afecto" por el rey Juan Carlos. Entonces, ¿es un mal patriota Juan Carlos I por no haber pagado impuestos?

Aunque José Manuel García Margallo defiende el amor por España del rey Juan Carlos: "Yo le he conocido de forma muy íntima y no he conocido a nadie que tenga el amor por España que tiene don Juan Carlos de Borbón. Eso no exime que a lo mejor en ese amor debe haberse incluido pagar impuestos, pero su pasión por España es realmente emocionante", destaca.