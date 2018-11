El mensaje de Revilla a Casado: "Quiere un 155 más duro, y luego, ¿qué? Hay que convencer a Cataluña sin la porra, los jueces y el 155"

¿ESTÁN DE ACUERDO LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS CON APLICAR DE NUEVO EL '155'?

"Me sorprende y me preocupa muchísimo que el PP quiera un 155 más duro. Para que Cataluña esté en España tiene que estar contenta": reflexiona Miguel Ángel Revilla en Salvados: el rompecabezas español. Una opinión que comparte Francina Armengol: "No estoy para nada de acuerdo con el 155, ¿de qué sirvió?".