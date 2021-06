Malamine Soly, confundador de la Asociación Dunia Kato, y Mariama Badji, secretaria General de la ONG, África Feliz, charlan con Gonzo en Salvados sobre la migración de los jóvenes senegaleses a Europa y, concretamente, a España. La primera vez que Malamine Soly intentó llegar a España no lo consiguió y, afirma, fue visto como un "fracasado".

Más adelante consiguió su objetivo: vivir en nuestro país. Pero al joven casi le cuesta la vida su viaje a España. Por eso, explica que desde su ONG no pide a los jóvenes de Senegal que no intenten buscar un futuro en España, pero les da más opciones: "Yo lo que hago es dar opciones, que me faltaron en su día cuando yo quería emigrar. A lo mejor, si yo hubiera tenido estas opciones, no emigraría".

"Yo estuve a punto de morir en un mar y yo he tenido una pistola en la cabeza. Yo he estado en altamar sin respuesta durante horas y horas y horas y horas. Eso lo tengo que decir, para que la persona, a lo mejor, la opción que tiene, esa opción lo puede barajar con la opción de esos riesgos y que tomen su decisión con libertad", detalla.