Alfonso Guerra alerta sobre el futuro de España: "Cuando sólo quedan extremistas, un dictador para la fiesta"

Alfonso Guerra asegura que lleva advirtiendo "un tiempo" sobre que "el incremento de la desigualdad trae al extremismo, trae a los nacionalistas" y asegura que "cuando los grupos constitucionalistas se dedican a mimar a los extremistas puede ocurrir una tragedia. "Si sigue esto de que sólo queden extremistas, al final un dictador para la fiesta".

Además, Jordi Évole le pregunta "qué cree que ha hecho mal Susana Díaz para perder la Junta".

"En términos democráticos no se pierden los Gobiernos, sino que los Gobiernos los eligen las naciones. Ella ha ganado las elecciones y otros grupos políticos se han unido. En Andalucía la campaña era unipersonal, sólo la hacía ella, y yo se lo advertía", explica el exvicepresidente.

Jordi Évole le confiesa a Alfonso Guerra "el ridículo" que ha hecho para conseguir la entrevista con él

El presentador de Salvados le confiesa a Guerra que desde que empezó con "este programa siempre ha querido entrevistarle, desde hace ya 11 años". Pero el político asegura que no es "muy aficionado a esto de la televisión" porque "es un poco raro".

Tras esto, el presentador de Salvados explica que ha hecho "el ridículo por conseguir esta entrevista" y es que, Guerra y Aznar son los únicos que le han dicho 'no' tantas veces.

La teoría de Alfonso Guerra sobre los socialistas y comunistas que serían conservadores si no hubieran sido "expulsados" por el franquismo

Alfonso Guerra se sigue proclamando "descamisado", una realidad muy diferente para algunos políticos de su partido, según Jordi Évole. El exvicepresidente cree que hay "una explicación sociológica muy clara" para este fenómeno, y tiene relación con la "expulsión de la realidad social y política a todo el que no era franquista".

"Había gente que no quería comulgar con el franquismo y se iba a la oposición. En una situación democrática normal pertenecerían a las fuerzas políticas conservadoras modernas, pero se veían obligados a ir al comunismo o al socialismo, aunque no lo eran", explica.

"En el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra": Alfonso Guerra repasa sus frases más polémicas

Jordi Évole le pregunta a Alfonso Guerra por la autoría de frases muy polémicas, como la de "en el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra". Una declaración que asegura haber dicho en "un momento de auge electoral": "Había gente que llegaban las elecciones y, sin más, decía 'dame la papeleta de la rosa'".

Otra frase polémica que se le atribuyó fue la de "Margaret Thatcher, en vez de desodorante, se echa 3 en 1". El exvicepresidente dice que "es probable que lo dijera, aunque no está seguro de ello".

Alfonso Guerra reivindica el patriotismo de izquierdas: "Los políticos en la Segunda República amaban a España"

Jordi Évole le pregunta a Alfonso Guerra por su libro y el porqué de su nombre: 'La España en la que creo'.

El exvicepresidente explica que su preocupación actual es que "España está en riesgo de autodisolución. Hay grupos políticos que quiere, como llaman ellos, desconectar, fragmentar, quitarle una parte a España, por eso lo he puesto".

Además, analiza la diferencia entre el uso del concepto de España por parte de los políticos de izquierdas actuales y los de épocas anteriores: "Los políticos de izquierda en la Segunda República amaban a España, la llevaban en la voz. Hoy no hay ni uno que salga a decirlo a una tribuna. Los que no se atreven a hablar de ello son una izquierda boba".

El (no) palo de Alfonso Guerra a Pedro Sánchez por no convocar elecciones tras la moción de censura

El exvicepresidente reconoce en su libro 'España en la que creo', sobre la defensa de la Constitución, que Pedro Sánchez debería haber convocado elecciones tras ganar la moción de censura a Marino Rajoy: "No le doy un palo. Digo que lo dijo y no lo ha hecho y eso no es dar un palo, es decir la verdad".

Sobre el presidente del Gobierno, Alfonso Guerra ha asegurado que no tiene por qué no caerle bien: "Es un chico joven, con muchas habilidades; ahora, dijo: " dimita y retiro la moción porque solo quiero que usted dimita, después voy a convocar elecciones" y no lo ha hecho, ¿no lo puedo decir?".

La crítica de Alfonso Guerra a la política actual: "Hay que legislar los miligramos de mercurio que de una lata de conserva"

Alfonso Guerra es el diputado más longevo de toda la historia del a democracia en España, el expresidente, que ha estado 37 años en el Congreso, ha bromeado con su triunfo en las 11 elecciones que superó: "Me presenté 11 veces, siempre con más del 50% de los votos; yo cuando era diputado iba pro la calle y pensaba, así a voleo de todos los que están aquí la mitad me han votado".

Évole se dirige al exdiputado para preguntarle sobre su paso por el Congreso: "¿Usted ha visto cambiar mucho al diputado que entró a finales de los 70 y salió en 2010?", a lo que el político no ha dudado en responder afirmativamente: "Muchísimo. Hoy hay que legislar sobre cosas insólitas para un político que tiene una idea de la política romántica"

La anécdota de Alfonso Guerra para explicar por qué no está en el Consejo de alguna compañía eléctrica

Guerra ha negado que nadie le ofreciera encargarse de un Consejo de Administración de una compañía eléctrica: "Primero no quiero y lo segundo es que ni me lo proponen".

El exdiputado se ha atrevido incluso a ejemplificar con una anécdota por qué no está en el consejo de ninguna compañía: "Un político de la derecha, razonable, me dijo "entre tu y yo no hay diferencias, somos iguales", y le dije "no, cuando tu salgas de este puesto seguramente te ofrecerán alguna empresa a mí no"".

El 'milagro de P. Sánchez' y 'un voxstruo viene a verme': ¿qué opina Alfonso Guerra de estas versiones cinematográficas?

Jordi Évole le pregunta a Alfonso Guerra en este fragmento por estas películas que reflejan la situación política actual, como la de 'Hable con él', protagonizada por Felipe González y Guerra. "Esta ya está interpretada", asegura el exvicepresidente.

En cuanto a la de 'El milagro de P. Sánchez', considera que "es casi un milagro que esté gobernando con 84 diputados".

Y ¿qué piensa sobre la de 'Un voxstruo viene a verme'? "A Casado le encanta, Rivera dice que no, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto está hecho. Es un error por parte de Ciudadanos, es una mancha de la que le va a costar desprenderse", explica Guerra.