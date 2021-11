Alberto Rodríguez charla con Gonzo tras haber perdido su acta de diputado en Unidas Podemos y haber abandonado la política. ¿Ha recibido más llamadas de parlamentarios de otros partidos? "Del PP no", afirma Rodríguez que, eso sí, señala que "no todo son llamadas". Y es que algún político del PP sí que ha mandado mensajes al exdiputado.

"A lo mejor tienen problemas en el partido si lo digo, en plan, 'oye, ¿tú qué haces llamando a este tío, que al final lo condenaron y tal?' Con todas, digamos, las etiquetas que me quiere poner la derecha, ¿no? A lo mejor no les va muy bien el partido que sepan que tienen un poco de humanidad y que me preguntaron por la familia y tal", afirma Rodríguez. "Llama la atención que no quieras decir el nombre para que no tengan problemas dentro del partido, eso no habla muy bien de la democracia o de la política", afirma Gonzo a Rodríguez, que también recuerda que le han llamado políticos del PSOE.

"Hay algunos que lo han hecho público con mucha valentía, como por ejemplo Santiago Pérez, que es un dirigente socialista histórico aquí en Canarias. Creo que Odón Elorza se posicionó públicamente. Y después hay gente, gente que ha ocupado altos cargos, que hemos hablado por privado, pero eso no lo voy a decir, porque a lo mejor les genera incluso más problemas que en el PP", confiesa Alberto Rodríguez. Una confesión que deja alucinado a Gonzo: "¿Al partido con el que se gobierna en coalición le puede generar problemas que se diga en público que te han llamado para apoyarte?". "Pues no parece que desde el Gobierno de coalición hicieran tampoco mucho para evitar que perdiera el acta, ¿no?", afirma tajante Rodríguez, que reconoce que Pedro Sánchez no le llamó y no fue el único, Irene Montero y Alberto Garzón tampoco.

"El PSOE ha robado el acta de diputado a los canarios"

"Le dije a Batet que estaba haciendo el trabajo sucio a los que no se atrevían a hacerlo", afirma Alberto Rodríguez tras quitarle el acta de diputado: "Ha sido una interpretación política de la sentencia".