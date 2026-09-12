Latasa, el etarra arrepentido: "¿Qué voy a hacer ante un hombre al que le he quitado media familia? Si me insulta, aguanto. Si me pega, aguanto"

Josemi Latasa fue condenado a 479 años de prisión. Solo pasó 10 años en la cárcel. El domingo, en Salvados, el etarra arrepentido se encuentra cara a cara con Fernando Garrido, el hombre a cuya familia asesinó.

Fernando Garrido no sabía que el hombre que mató a su padre, a su madre y a su hermano en 1986 solo estuvo 10 años en la cárcel, a pesar de haber sido condenado a 479 años de prisión. "De eso me he enterado ahora", le confiesa a Gonzo en este programa de Salvados, que se emitirá el domingo en laSexta, minutos antes de encontrarse con el etarra Josemi Latasa, el autor del crimen.

El exetarra arrepentido está dispuesto pedirle perdón cara a cara a una de sus víctimas. "¿Qué voy a decir yo ante un hombre al que le he quitado media vida? Si me insulta, aguanto. Si me pega, aguanto", le asegura al presentador recordando un episodio anterior en el que coincidió con él en este breve adelanto del programa del domingo.

Aunque ETA dejó de existir en 2018 hay heridas que siguen abiertas. Han pasado 15 años desde que, en el otoño de 2011, la banda terrorista anunciara el cese definitivo de su actividad armada y 40 años desde el fatídico año 1986 en el que un atentado de ETA arrebató la vida al padre, la madre y el hermano de Fernando Garrido. Sin embargo, el camino hacia la reparación es un proceso complejo, largo y doloroso.

Años después y tras pasar por la cárcel, Latasa fue de los primeros miembros de ETA en abandonar la banda terrorista, criticar sus métodos y pedir perdón a las víctimas. A Fernando le escribió una carta que abrió la puerta a un posible encuentro entre los dos.

Ambos han aceptado contar en Salvados cómo el terrorismo ha condicionado sus vidas y el programa se ha ofrecido para facilitar ese encuentro pendiente.

Este domingo, en laSexta, 'El encuentro'.

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