Joaquín Reyes reflexiona sobre la jubilación y el paso de los años: "Mi trabajo es muy guay, pero tengo miedo a quedarme sin ideas"

Joaquín Reyes habla con Gonzo en Salvados sobre hacerse mayor, la jubilación y el futuro de una carrera basada en la creatividad, las ideas y el humor absurdo.

A sus 52 años, Joaquín Reyes no parece especialmente interesado en imaginarse jubilado. En la entrevista de Gonzo durante el viaje de Salvados de Albacete hasta El Mojón, el cómico explica que su principal preocupación: "Mi trabajo es muy guay, pero tengo miedo a quedarme sin ideas".

El cómico explica que lo que realmente le quita el sueño es una posible "crisis creativa definitiva". Su profesión depende precisamente de seguir encontrando nuevas ideas, personajes y formas de hacer humor. Por eso, el paso del tiempo le lleva a pensar más en la creatividad que en la jubilación.

"No me llama la atención, porque a los que no hemos trabajado nos da igual", bromea.

Reyes se compara además con la cigarra del cuento, mientras Gonzo imagina para sí mismo una jubilación tranquila, lejos del estrés y de la gente que transmite preocupaciones continuamente.

El cómico, en cambio, se ve haciendo bastante más ruido: va a ser el que vaya haciendo caballitos con la moto, montando follón, buscando peleíllas.

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