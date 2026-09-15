"Nunca imaginé que esta broma de hacer parodias manchegas iba a dar para tanto": Joaquín Reyes se sincera en Salvados

Gonzo entrevista al humorista Joaquín Reyes en el programa de Salvados del próximo domingo. Una divertida charla repleta de chistes, bromas y chascarrillos que nos permite conocer los orígenes de los personajes más carismáticos de 'La hora chanante' o 'Muchachada Nui'.

Joaquín Reyes es uno de los grandes cómicos de nuestro país y eso no hay español -ni manchego- que lo ponga en duda. Su irreverente y personal forma de hacer humor lo ha convertido en un rara avis de la comedia, con un sello propio e inconfundible. Y no es para menos: su trayectoria lo ha llevado a lo más alto del humor patrio, a la altura de nombres como Eugenio o Chiquito de la Calzada, al que el propio Reyes menciona entre sus referentes.

Precisamente Chiquito y su grito de guerra (ese '¡cuidador!' que sigue resonando en nuestras cabezas años después de su muerte) fueron una de sus inspiraciones para crear algunas de las parodias y personajes más bizarros de la televisión de nuestro país. Porque antes de que lo chanante fuera una categoría en sí misma, hubo que inventárselo. Y de eso, él sabe un rato. "Nunca imaginé que esta broma de hacer parodias manchegas iba a dar para tanto", reconoce ante Gonzo en el programa de Salvados del próximo domingo.

El periodista se sentará en la arena de la playa de El Mojón frente al cómico para descubrir qué hay detrás de las risas, las chanzas y ese universo tan particular que ha marcado a varias generaciones.

El domingo, el cómico nos dejará asomarnos al otro lado de la carcajada y nos dará algunas pistas -como vemos en el vídeo promocional sobre estas líneas- de cómo nació ese universo que hoy forma parte, por derecho propio, del imaginario colectivo de todo español. Un viaje por sus referentes, sus personajes y, quién sabe, quizá alguna explicación para entender cómo llegamos a hacer tan nuestras sus características expresiones.

Este domingo, a las 21:30 h en laSexta, Salvados: 'Los reyes de El Mojón'. Con Joaquín Reyes.

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