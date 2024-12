La indignación de un afectado por la DANA cuando llegó la "caballería": "Estaban alejados de la realidad, parecían aterrizados de Marte"

Lluis, arquitecto técnico, se ofreció voluntario para revisar las viviendas afectadas por la DANA. Cuando llegaron los técnicos y los políticos a Valencia pidiendo "seguros y permisos para entrar en las casas" no pudo evitar 'encenderse'.

"Me encendí"

Lluis es arquitecto técnico de la Universidad de Valencia y afectado por la DANA del pasado 29 de octubre, ya que perdió la casa que él y su pareja acababan de comprar 15 días antes. Sin embargo, y al ver que la ayuda no llegaba, se ofreció voluntario para revisar las casas afectadas. Fue así como se convirtió en técnico del Ayuntamiento de la noche a la mañana.

En este vídeo recuerda cuando llegó la "caballería", es decir, los "técnicos, políticos y gente muy profesional con mucha experiencia en situaciones similares". "Llegaron hablando de seguros, permisos y cuestiones que mis compañeros del barro y yo no entendimos", relata, y añade: "En mi opinión parecían recién aterrizados de Marte".

Aunque cuando realmente se 'encendió' fue cuando dijeron que "el trabajo sin organizar no sirve de nada". "Me dolió muchísimo y dije que cómo no iba a servir servía lo que habíamos hecho mis compañeros del barro y yo", expresa su indignación. "Estaban todos alejados de la realidad", sentencia.